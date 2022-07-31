برهوم: "القسام" سيُحدث تحولًا استراتيجيًّا بملف الجنود الأسرى

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، إنّ ما نشرته كتائب القسام حول موضوع جنود الاحتلال الأسرى يعكس قدرة وحكمة قيادة القسام على اللعب بالأوراق المهمة لديها وإحداث تحول إستراتيجي في هذا الملف.

وأشار برهوم في تصريح نشره مساء اليوم الأحد، أنّ خطاب "القسام" مُوجّه أولًا للجمهور الإسرائيلي بأنّ كلّ ما تسوقه حكومتهم حول مصير الجنود مجرد أكاذيب للتغطية على ضعفها وفشلها في إدارة هذا الملف.

وتابع، أنّ ما نشرته القسام "يلقي الكرة مجددًا في مربع حكومة الاحتلال كي تتحمل مسؤولية وتبعات وأثمان إبرام أيّ صفقة جديدة".

وكشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، عصر اليوم الأحد، عن تعرض أحد الأماكن خلال معركة "سيف القدس" العام الماضي لقصفٍ صهيونيٍ أدّى إلى استشهاد أحد مجاهدي "وحدة الظل" وإصابة ثلاثةٍ آخرين أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد جنود الاحتلال الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين