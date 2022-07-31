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النقابة تعلن الإضراب الشامل

"الإسعاف": مدير الهلال الأحمر اعتدى على أحد الضباط المعتصمين بالبيرة

31 يوليو 2022 . الساعة 18:07 بتوقيت القدس
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قالت نقابة الإسعاف والطوارئ في الضفة الغربية، إن المدير العام لجمعية الهلال الأحمر مروان الجيلاني، اعتدى اليوم الأحد، بالضرب على ضابط الإسعاف رضوان حمدان، إضافة إلى الاعتداء لفظيا على ضباط الإسعاف المعتصمين في مقر الجمعية بمدينة البيرة وسط الضفة.

وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب الاعتداء، رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية بإقالة الجيلاني فورا، "حفاظا على وحدة الجمعية واستقرارها".

وقالت النقابة، "إنه أصبح جليا للجميع أن من يدفع مؤسسة الشعب الفلسطيني الإنسانية نحو الانهيار هو مروان الجيلاني"، مضيفة" نعلن للجميع أنه لا حل طالما هذا الشخص موجود بالجمعية".

وأعلنت نقابة الإسعاف والطوارئ، الإضراب الشامل في كافة مراكز الإسعاف بجمعية الهلال الأحمر، باستثناء الحالات الطارئة والإصابات الأمنية الناجمة عن الاحتلال والاقتحامات بدءا من اليوم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رام الله #الهلال الأحمر #نقابة الإسعاف

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