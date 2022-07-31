أردنية تنسحب من بطولة العالم للتايكواندو رفضًا لمواجهة إسرائيلية

رفضت نجمة المنتخب الأردني للتايكواندو، ميسر الدهامشة، اليوم الأحد، مواجهة لاعبة إسرائيلية في بطولة العالم المقامة حالياً في بلغاريا.

وقررت الدهامشة عدم مواجهة منافستها في مباراة تحديد الميدالية البرونزية للناشئين، رفضا منها الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي انسحاب الدهامشة، بعد شهرين على انسحاب لاعب المنتخب الأردني للمبارزة إياس الزمر، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة عالمية للناشئين أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.

يشار إلى أن الأردن مرتبط بـ"اتفاقية سلام" مع كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1994، في ما عرف باتفاقية "وادي عربة"، والتي نصت على إنهاء حالة العداء بين الطرفين.

المصدر / وكالات