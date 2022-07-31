حماس تنفي إدلاء بدران بأي تصريحات جديدة تتعلق بكسر الحصار

نفى المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إدلاء عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، بأي تصريحات صحفية تتحدث عن إبلاغ الوسطاء عن تاريخ محدد لكسر الحصار عن غزة مهما بلغ الثمن.

وقال بيان للمكتب الإعلامي "إن هذه التصريحات المفبركة تأتي لخلط الأوراق في ظل حرب شرسة ضد المقاومة وامتداداتها الشعبية، يقودها الاحتلال الإسرائيلي بمباركة أمريكية".

ودعت حماس "وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بحركة حماس وقياداتها، وعدم الوثوق بأي تصريحات لم ينشرها الموقع الرسمي للحركة".

المصدر / فلسطين أون لاين