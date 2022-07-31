مطلوب مندوب مبيعات للعمل في محمص أبو حميد

إعلان توظيف صادر عن محمص ومكسرات أبو حميد - غزة يعلن فيه عن وظيفة مندوب مبيعات .

شروط التسجيل

1. لديه خبرة ممتازة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مبيعات و تسويق المواد الغذائية .

2. حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول

3. لديه القدرة على تحمل ضغط العــمل و العـمل ضمن روح الفريق الواحد

4. يفضــل من سكــان مدينـــة غـــزة .

طريقة التسجيل

- الاشخاص المهتمين و الذين تنطـــبق عليهم كافة الشـروط المذكورة اعــلاه مدعـــوون لتقديم الســـيرة الذاتـــية المفــــصلة و التي توضح اهليتــــهم للحصــول على الوظيــــفة من خلال الواتس اب الخاص بالرقم التالي:

+972599728780

- ينتهى التسجيل بتاريخ 10/08/2022 م