مطلوب مندوب مبيعات للعمل في محمص أبو حميد

إعلان توظيف صادر عن محمص ومكسرات أبو حميد - غزة يعلن فيه عن وظيفة مندوب مبيعات .
شروط التسجيل
1. لديه خبرة ممتازة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مبيعات و تسويق المواد الغذائية .
2. حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول
3. لديه القدرة على تحمل ضغط العــمل و العـمل ضمن روح الفريق الواحد
4. يفضــل من سكــان مدينـــة غـــزة .
طريقة التسجيل
- الاشخاص المهتمين و الذين تنطـــبق عليهم كافة الشـروط المذكورة اعــلاه مدعـــوون لتقديم الســـيرة الذاتـــية المفــــصلة و التي توضح اهليتــــهم للحصــول على الوظيــــفة من خلال الواتس اب الخاص بالرقم التالي:
+972599728780
- ينتهى التسجيل بتاريخ 10/08/2022 م