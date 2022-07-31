فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاتحاد الإنجليزي للقدم يحقق بعد إطلاق صواريخ نارية

التوائم الزقزوق.. تفوق في الثانوية العامة بالرغم من استشهاد والدتهم

أبناء الأسرى يضيئون عتمة السجون بشموع التفوق والنجاح

"الأولى مكرر" تهدي نجاحها للأسرى ولأرواح الشهداء

9 وفيات و2071 إصابة جديدة بـ"كورونا" لدى الاحتلال

بحث بالأسماء .. نتائج توجيهي (الثانوية العامة) فلسطين 2022

ابنة رفح "الصبيحي" تمنح عائلتها فرحة لم يسبق لها مثيل

الإسلامية المسيحية تطالب بخطة طوارئ لحماية المدارس المقدسية

خفض أسعار الوقود في (إسرائيل) بدءًا من يوم الإثنين

الاحتلال ينقل منفذي عملية "إلعاد" البطولية إلى عزل "مجدو"

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

9 وفيات و2071 إصابة جديدة بـ"كورونا" لدى الاحتلال

31 يوليو 2022 . الساعة 13:23 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، تسجيل 9 وفيات و2071 إصابة جديدة، بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت في بيان، اليوم الأحد، أنه "تم تسجيل 334 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليل (السبت) حتى التاسعة صباحا (الأحد)، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 40455 حالة نشطة"

وأشارت إلى أن "1093 مصابا يرقدون في المستشفيات، بينهم 321 مصابا بحالة خطيرة، و82 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 79 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 471 مصابا بالطفيفة".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022
#كورونا في إسرائيل #كورونا لدى الاحتلال #وفيات كورونا في إسرائيل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة