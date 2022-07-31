9 وفيات و2071 إصابة جديدة بـ"كورونا" لدى الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، تسجيل 9 وفيات و2071 إصابة جديدة، بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت في بيان، اليوم الأحد، أنه "تم تسجيل 334 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليل (السبت) حتى التاسعة صباحا (الأحد)، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 40455 حالة نشطة"

وأشارت إلى أن "1093 مصابا يرقدون في المستشفيات، بينهم 321 مصابا بحالة خطيرة، و82 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 79 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 471 مصابا بالطفيفة".

المصدر / فلسطين أون لاين