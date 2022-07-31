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التي تم سحب تراخيصها

الإسلامية المسيحية تطالب بخطة طوارئ لحماية المدارس المقدسية

31 يوليو 2022 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
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دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إلى وضع خطة طوارئ لحماية المدارس المقدسية التي قامت سلطات الاحتلال بسحب تراخيصها.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، إنّ على السلطة الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها من خلال وضع آليات فعالة لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف ضرب الهوية الوطنية الفلسطينية للمقدسيين من خلال بوابة التعليم.

وأكّدت الهيئة أن القرار الإسرائيلي يأتي في سياق ما يسمى بالخطة الخمسية التي وضعتها سلطات الاحتلال لتصفية التعليم في مدينة القدس وتحويل آلاف الطلبة إلى المنهاج الإسرائيلي بقوة الأمر الواقع.

وكشفت عن أن سلطات الاحتلال تسعى إلى إغلاق عدد كبير من روضات الأطفال خاصة داخل البلدة القديمة في القدس وتحويلهم إلى روضات تابعة لبلدية الاحتلال.

ودعت الهيئة مجالس أولياء أمور الطلبة إلى التحرك ورفض مخططات الاحتلال تهويد العملية التعليمية في مدينة القدس وفرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس المقدسية.

وناشدت منظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها في حماية التعليم الفلسطيني في القدس واتخاذ التدابير الفعالة لوقف هذه الاجراءات التي تشكل انتهاكاً للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تحظر على السلطة القائمة بالاحتلال التدخل في مناهج التعليم بتغييرها او استبدالها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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