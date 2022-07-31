خفض أسعار الوقود في (إسرائيل) بدءا من يوم الإثنين

أعلنت سلطات الاحتلال، بدء خفض أسعار الوقود، فجر غد الإثنين، الموافق 1 أغسطس، بأكثر من شيكل ونصف الشيكل لليتر الواحد.

ومن المزمع أن ينخفض سعر ليتر الوقود إلى 6.58 شيكل، وذلك بعد أن بلغ 8.08 شيكل في شهر تموز/ يوليو الجاري.

ويعود خفض أسعار الوقود إلى قرار وزارة المالية في حكومة الاحتلال خفض ضريبة المحروقات بنصف شيكل آخر، بدءا من بداية آب/ أغسطس المقبل، ما يعني انخفاض الضريبة التراكمي على ليتر البنزين بشيكل واحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتُحدد أسعار الوقود في دولة الاحتلال بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تتأثر الأراضي الفلسطينية بهذا التغيير الجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين