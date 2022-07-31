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نواب التغيير والإصلاح يهنئون الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة

31 يوليو 2022 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
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جانب من زيارة نواب التشريعي للطلبة المتفوقين

هنّأ نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة ضمن سلسلة زيارات شملت محافظات قطاع غزة لتهنئتهم بالنجاح والتفوق.

وأكد وفد النواب أن هذه الزيارات تأتي لتقديم التهاني والتبريكات للطلاب الناجحين والمتفوقين ومشاركة ذويهم فرحتهم بنجاح أبنائهم، معتبرينه يوم فرح لشعبنا الفلسطيني رغم الظروف المادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها شعبنا نتيجة الحصار الظالم.

وأشاد النواب بما بذله الطلبة المتفوقين من جهد تكلل بتحقيقهم مراتب متقدمة على مستوى الوطن في نتائج اختبارات الثانوية، داعين لضرورة الاستمرار في طريق التفوق والنجاح في المراحل القادمة.

وثمّن النواب جهود وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى التي ساهمت في توفير البيئة المناسبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة في كل المحافظات والتي دائما في كل عام ننتظر منها التميز والتقدم في نتائج الثانوية العامة.

ولاقت حملة الزيارات ترحيباً كبيراً وواسعاً من الطلاب المتفوقين وذويهم الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لوفود النواب ومشاركتهم فرحة نجاح أبنائهم في نتائج الثانوية العامة، وعلى تواصلهم الدائم مع أبناء شعبهم في المناسبات كافّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نواب التغيير والإصلاح #الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة

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