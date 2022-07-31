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تغريدة مهمة مرتقبة للناطق باسم كتائب القسام خلال ساعات

31 يوليو 2022 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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صورة الجنديين الإسرائيليين الأسيرين التي نشرتها كتائب القسام

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح الأحد، إن تغريدة مهمة مرتقبة للناطق باسم الكتائب "أبو عبيدة" ستصدر خلال ساعات.

وقد نشرت الكتائب على قناتها على تطبيق تلجرام صورة ظهر فيها الجنديان الإسرائيليان الأسيران شاؤول أرون وهدار غولدن، وأسفلها وسوم  "حكومتكم تكذب"، و"سمح بالنشر"، والعصف المأكول".

ومن المتوقع أن يكون التصريح ذا علاقة بملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى الكتائب، ولاسيما الذين أُسروا خلال معركة "العصف المأكول" عام 2014.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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