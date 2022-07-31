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كم بلغت نسبة النجاح في توجيهي 2022- الثانوية العامة؟

31 يوليو 2022 . الساعة 11:58 بتوقيت القدس
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التعليم أعلن عن نسبة النجاح في الثانوية العامة توجيهي
متابعة/ فلسطين أون لاين:

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الجاري 2022 بلغت نحو 68%.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتقدمين في جميع الفروع بلغ (85302) طالب وطالبة، وقد كان عدد الناجحين منهم 58107، بنسبة بلغت (68.12%)، موزعين على كل الفروع.

وأكدت الوزارة الحرص على توفير وتوحيد العوامل التعليمية وفق أقصى إمكانيتها، ولجميع الطلبة، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، والأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، والطلبة المرضى في المستشفيات وفق إجراءات ناظمة للامتحان.

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وأهدت النجاح لأرواح الشهداء، ولا سيما من استعدوا لتأدية الامتحان وارتقوا سواء قبل بدء الامتحان أو خلاله أو بعد الانتهاء منه من طلبة الثانوية العامة وهم: (الشهيد كامل عبد الله كامل علاونة، والشهيد معتصم محمد طالب عطا الله، والشهيدة حنان محمود عبد الرؤوف خضور).

 

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