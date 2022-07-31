جدول امتحانات الدورة الثانية لتوجيهي فلسطين- الثانوية العامة 2022

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الدورة الثانية من توجيهي الثانوية العامة فلسطين 2022.

وقالت الوزارة، إنه من صباح اليوم الأحد، سيبدأ آلية تصديق الشهادات وموعد الدورة الثانية وشروط المنح الدراسية، وذلك عقب إعلان نتائج الثانوية العامة أمس في فلسطين.

وأوضحت أن عملية التسجيل للطلبة غير المستكملين تبدأ اليوم، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق الرابع من آب/ أغسطس المقبل، عبر الموقع الإلكتروني الذي تم التسجيل فيه في الدور الأول.

اقرأ أيضا: أوائل الثانوية العامة فلسطين توجيهي 2022

وأشار إلى وجود طلبة يرغبون في تحسين معدلاتهم، قائلا:" هؤلاء يريدون رفع معدلاتهم، فيمكنهم التسجيل في 4 مباحث على الأكثر".

وإليكم جدول الدورة الثانية من توجيهي الثانوية العامة في فلسطين.



