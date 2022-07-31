"حماس": نجاح أبناء الشهداء والأسرى يبرهن على أنهم خير من يمثل شعبنا

أكد مسؤول مكتب الشهداء والأسرى في حركة "حماس" زاهر جبارين، أن نجاح أبناء الشهداء والأسرى دليل أنهم خير من يمثل الشعب الفلسطيني رغم غياب الوالد.

وقال في تصريح صحفي، اليوم الأحد: إن "الشعب الفلسطيني يثبت أنه على قدر المسؤولية في هذه الأرض المحتلة، وهو من أقل الشعوب أميةً وهذا دليل تميز"، مضيفاً: "الأسير يشعر بفرح شديد لحظة نجاح أحد أبنائه، رغم لوعة البعاد عنهم".

وهنأت حركة "حماس" الطلبة في كل فلسطين وفي الشتات ومخيمات اللجوء، الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة لهذا العام، مشددة أن التحصيل العلمي والتنافس فيه، هو سلاح شعبنا في معركته المستمرة من أجل المحافظة على الهوية، والدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية، والتخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين