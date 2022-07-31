وظيفة بقسم خدمات الجمهور في بلدية غزة

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة " موظف خدمات جمهور " بقسم خدمات الجمهور بمركز خدمات الجمهور، على نظام (عقد عمل مؤقت) وفقاً لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنــ2000ـــة وذلك وفقاً للمواصفات التالية:

أولاً: شروط الترشح:

1. أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم في أحد التخصصات التالية (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، نظم المعلومات الجغرافية) بتقدير عام لا يقل عن )جيد جداً( من جامعة أو كلية معترف بها ويفضل أن يكون حاصلاً على شهادة الشامل.

2. أن يكون عمر المترشح أقل من (30) عام.

3. أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (سنتين) في مجال العمل.

4. يجب أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة

5. أن يكون عضواً في نقابة المهن الهندسية.

6. أن يكون بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض تؤثر على جودة عمله.

ثانياً: المهام والمسؤوليات:

استقبال المواطنين والإجابة على استفساراتهم فيما يخص المعاملات ومتطلباتها أو إجراءات الحصول على خدمات البلدية المتنوعة.

إدخال طلبات المعاملات على منظومة البلدية وإرفاق المستندات حسب الإجراءات الخاصة بكل معاملة.

تحصيل رسوم المعاملات من المواطنين أو أي مبالغ مالية حسب النظام.

القيام بأي أعمال أخرى متعلقة بمركز خدمات الجمهور حسب الحاجة.

ثالثاً: المهارات المطلوبة:-

المعرفة بأسس وبرامج نظم المعلومات الجغرافية والبرامج الهندسية.

أن يكون لديه معرفة جيدة باللغة الانجليزية قراءة وكتابة محادثة.

يفضل أن يكون حاصلاً على دورات في الـــ GIS .

GIS يفضل أن يكون حاصلاً على دورة مساح معتمد الخاص ببلدية غزة.

أن يمتاز بالمظهر العام اللائق والقدرة على الاتصال والتواصل الفعال مع الموظفين والمواطنين والمؤسسات العامة والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية، وبناء شبكة علاقات جيدة مع الأطراف ذات العلاقة.

تحمل العمل في أي وقت خارج أوقات الدوام والقدرة على العمل تحت الضغط والعمل بروح الفريق.

القدرة على إعداد تقارير العمل الفنية والإدارية.

القدرة على التعامل مع برامج ميكروسوفت Microsoft Office والإنترنت والبريد الإلكتروني.

طريقة التسجيل:

- على الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة أعلاه تقديم طلب توظيف (على موقع بلدية غزة الإلكتروني) من خلال الضغط ( هنا ) مرفقاً معها الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرات وأي وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 11/08/2022م.