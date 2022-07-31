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عشائر عراقية توقع وثيقة عهد بتحرير فلسطين

31 يوليو 2022 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

وقعت عشائر عراقية وثيقة عهد بتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، مجددة دعمها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى تحرير بلاده ونيل حقوقه المشروعة.

وكان  "شيوخ" 20 عشيرة عراقية وقعوا وثيقة عهد، أمس السبت، خلال زيارتهم مقر سفارة دولة فلسطين لدى العراق ولقاء السفير أحمد عقل.

وأكد "الشيوخ" أن "عشائر العراق ستبقى على عهد فلسطين، وتحافظ على حقها وحقيقتها، وتعمل على تحريرها وخلاصها من الاحتلال".

وكان مجلس النواب العراقي أقر في 26 أيار/مايو الماضي، مقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، بإجماع جميع الحاضرين.


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وأفاد بيان للدائرة الإعلامية في المجلس، بأن "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

ويجرّم القانون التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، أو إقامة علاقات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو ثقافية معه، مقراً عقوبات على المؤسسات والأفراد التي تقيم علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، يصل بعضها إلى الإعدام.

ولا يقيم العراق أي علاقات مع (إسرائيل)، كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها.

 


 

 

المصدر / وكالات
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#فلسطين #العراق #الجيش العراقي #وثيقة عهد

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