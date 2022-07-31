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بالصور السعودية.. تُطلق موسم العمرة للعام 1444هـ

31 يوليو 2022 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن انطلاق موسم العمرة لهذا العام 1444هـ.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إلى وصول الدفعة الأولى من معتمري الخارج، البالغ عددهم 176 زائرًا من جمهورية العراق، وذلك في اليوم الأول لبداية انطلاق موسم العمرة لهذا العام 1444هـ.

وذكرت أنّ وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت بدء موعد موسم العمرة لمعتمري الداخل والخارج للعام الهجري الحالي 1444هـ ابتداءً من الأول من المحرم.

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ونبّهت إلى أنّ وزارة الحج والعمرة السعودية أتاحت خدمة إصدار تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق "اعتمرنا" وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر.

وأوضحت أنّ التطبيق يوفر عددًا من الخيارات المتنوعة لحجز المواعيد بحسب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام على مدار الساعة، كما يُقدم عددًا من التعليمات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.


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المصدر / فلسطين أون لاين
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