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عقب إعلان نتائج الثانوية العامة

"توجيهي".."التعليم" تُوضح تفاصيل الاستكمال والمنح الدراسية

31 يوليو 2022 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، آلية تصديق الشهادات وموعد الدورة الثانية وشروط المنح الدراسية، وذلك عقب إعلان نتائج الثانوية العامة أمس في فلسطين.

وقال المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور، في تصريحٍ صحفي: "نبدأ اليوم تصديق شهادات الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة بنجاح، للمضي قدمًا بالإجراءات الخاصة للتقديم للجامعات"، داعياً الطلبة للتواصل كلٍ مع مدرسته لتصديق الشهادة".

وحول الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة، ذكر الخضور أنّ هناك فئتين للدورة الثانية وهما: فئة غير المستكملين في 4 مباحث على الأكثر بامكانهم التسجيل للامتحان من اليوم وحتى الخميس".

وأشار إلى وجود طلبة يرغبون في تحسين معدلاتهم، قائلا:" هؤلاء يريدون رفع معدلاتهم، فيمكنهم التسجيل في 4 مباحث على الأكثر".

أما بخصوص المنح الدراسية، فقال: إنّ "العشرة الأوائل يحصلون على منحة رئيس السلطة التي تقدم لهؤلاء الطلبة وسيكون لهم تكريمًا مطلع الأسبوع المقبل".

واختتم حديثه بالقول: "أما بقية المنح داخليًا وخارجيًا يتم الإعلان عنها من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي". 

المصدر / فلسطين أون لاين
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