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اعتقالات بالضفة والقدس وإصابة عامل في طولكرم

31 يوليو 2022 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عددًا من المواطنين خلال اقتحامات ومداهمات في بيت لحم بالضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما أصيب عامل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمال طولكرم.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين كرم وقصي محمد سليم، بعد اقتحام منزل عائلتهما في قرية بيت دقور شمال غرب القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: قصي طقاطقة، وعيسى ثوابتة، وعمار ثوابتة، بعد مداهمة عدة منازل في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وفي سياق متصل، أصيب عامل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عند فتحة بالجدار الفاصل لبلدة زيتا شمال طولكرم شمال الضفة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها اليومية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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