فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يوقف نشاط تدريب طائرات "F-35" بسبب عطل فني

انخفاض صرف الدولار مقابل الشيكل في تداولات اليوم الأحد

الطقس: أجواء شديدة الحرارة

الذكرى الـ 21 لاستشهاد الجمالين "منصور" و"سليم"

رئيس دولة عربية يعلن رسمياً دخول بلاده في مجاعة

9 أطعمة مضادة لتساقط الشعر خلال فصل الصيف

صلاح يقود ليفربول للفوز بدرع الاتحاد على حساب سيتي

إسبانيا تطالب المسؤولين بعدم لبس ربطة العنق.. لتوفير الطاقة

"الموت في أغسطس".. موجة حر غير معتادة في مياه البحر المتوسط

لا تتفاجأ لأنها حقيقة.. هاتفك الذكي يمنعك من الاستمتاع بهذا الشيء!

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

الاحتلال يوقف نشاط تدريب طائرات "F-35" بسبب عطل فني

31 يوليو 2022 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
...
طائرة اف 35

قرر "سلاح الجو" في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إيقاف نشاط التدريب على طائرات "F-35" الأمريكية، بسبب عطل في مقاعد النجاة، حسب إعلام عبري.

جاء ذلك وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية من بينها إذاعة "الجيش" (رسمية) وقناة "12" الخاصة.

وقالت الإعلام العبري، إنّ "الجيش الأمريكي أبلغ نظيره الإسرائيلي، بأنّ معظم طائرات F-35 لديه قد توقفت مؤقتًا عن العمل بسبب مشكلة في مقاعد النجاة، لذا قرر الأخير إيقاف نشاط التدريب على هذه الطائرات حتى يتم إجراء فحص شامل لها".

وحذرت الولايات المتحدة، من أن "المشكلة تهدد الطائرات من نوع F-35 في جميع أنحاء العالم بما في ذلك (إسرائيل)" بحسب قناة "12".

ولفتت القناة إلى أنّ جيش الاحتلال اتخذ قرارا بإجراء عمليات تفتيش شاملة في الأيام التسعين القادمة، واتخاذ قرار بناء على النتائج.

وبحسب القناة الإسرائيلية؛ "أدرك سلاح الجو الأمريكي المشكلة بالفعل في أبريل/ نيسان الماضي، لكنه اختار الانتظار حوالي 3 شهور حتى يعلن المشكلة".

وقالت إنّ "المسؤولين في الجيش الأمريكي اعتقدوا في البداية أن المشكلة حادثة فردية محتملة، لكنهم أدركوا لاحقًا بعد التحقيق أنها كانت مشكلة في خط الإنتاج".

وعام 2016، اشترت (إسرائيل) 50 مقاتلة من طراز "F-35" "الشبح" من الولايات المتحدة، تم تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي تباعا على مدى 5 سنوات.

وتستطيع طائرات "F-35" التحليق دون أن ترصدها أنظمة الدفاع المضادة للطائرات، حسب وزارة الدفاع الأمريكية.

المصدر / وكالات
إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022
#طائرات اف 35 #الاحتلال يوقف تدريب طائرات اف 35

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة