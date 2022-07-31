الاحتلال يوقف نشاط تدريب طائرات "F-35" بسبب عطل فني

قرر "سلاح الجو" في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إيقاف نشاط التدريب على طائرات "F-35" الأمريكية، بسبب عطل في مقاعد النجاة، حسب إعلام عبري.

جاء ذلك وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية من بينها إذاعة "الجيش" (رسمية) وقناة "12" الخاصة.

وقالت الإعلام العبري، إنّ "الجيش الأمريكي أبلغ نظيره الإسرائيلي، بأنّ معظم طائرات F-35 لديه قد توقفت مؤقتًا عن العمل بسبب مشكلة في مقاعد النجاة، لذا قرر الأخير إيقاف نشاط التدريب على هذه الطائرات حتى يتم إجراء فحص شامل لها".

وحذرت الولايات المتحدة، من أن "المشكلة تهدد الطائرات من نوع F-35 في جميع أنحاء العالم بما في ذلك (إسرائيل)" بحسب قناة "12".

ولفتت القناة إلى أنّ جيش الاحتلال اتخذ قرارا بإجراء عمليات تفتيش شاملة في الأيام التسعين القادمة، واتخاذ قرار بناء على النتائج.

وبحسب القناة الإسرائيلية؛ "أدرك سلاح الجو الأمريكي المشكلة بالفعل في أبريل/ نيسان الماضي، لكنه اختار الانتظار حوالي 3 شهور حتى يعلن المشكلة".

وقالت إنّ "المسؤولين في الجيش الأمريكي اعتقدوا في البداية أن المشكلة حادثة فردية محتملة، لكنهم أدركوا لاحقًا بعد التحقيق أنها كانت مشكلة في خط الإنتاج".

وعام 2016، اشترت (إسرائيل) 50 مقاتلة من طراز "F-35" "الشبح" من الولايات المتحدة، تم تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي تباعا على مدى 5 سنوات.

وتستطيع طائرات "F-35" التحليق دون أن ترصدها أنظمة الدفاع المضادة للطائرات، حسب وزارة الدفاع الأمريكية.

المصدر / وكالات