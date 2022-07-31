الطقس: أجواء شديدة الحرارة

تبقى فلسطين، اليوم الأحد، تحت تأثير الموجة الحرارة إلى شديدة الحرارة دون تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة جدا مع حرارة تصل إلى منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية.

وينصح الراصد الجوي وبشدة من التعرض لأشعة الشمس من ساعات الصباح المتأخر وحتى ساعات العصر. مساءا تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفا. الرياح تكون غربية.

في يوم الإثنين، لن يطرأ تعير يذكر على درجات الحرارة مع استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة متوسطة القوة مع تراجع طفيف على نشاطها.

الحرارة قد تلامس منتصف الثلاثينيات مئوية كحد أقصى في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وقت الظهيرة في المناطق الجبلية، وأعلى من ذلك في المناطق السهلية والساحلية وبين بداية ومنتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تبقى غربية الاتجاه.

يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الأربعة درجات مئوية.

وتكون الأجواء حارة نهارا في كافة المناطق وخصوصا في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير على درجات الحرارة وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية.

وتكون الأجواء حارة نهارا في كافة المناطق وخاصة في المناطق السهلية والغورية، ومناطق البحر الميت والنقب.

وليلا تتراجع الحرارة بشكل واضج لتسود أجواء معتدلة ولطيفة ومنعشة تحديدا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الخميس، تبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 5 درجات مئوية وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً خاصة في المناطق السهلية والغورية.

في المساء يصبح الجو لطيفا في المناطق الجبلية وتبقى الأجواء رطبة ومزعجة في المناطق السحلية والقريبة من السواحل. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الجمعة، توالي الحرارة رحلتها نحو الأعلى ونحو الارتفاع ليصبح الجو حارا إلى شديدة الحرارة بين العاشرة والنصف والرابعة والنصف عصرا، ومن ثم تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفاً ومريحا.

ومع ساعات منتصف الليل تهب نسمات هواء عليلة الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

المصدر / فلسطين أون لاين