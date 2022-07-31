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صلاح يقود ليفربول للفوز بدرع الاتحاد على حساب سيتي

31 يوليو 2022 . الساعة 06:57 بتوقيت القدس
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لقطة التتويج بالبطولة

أحرز ليفربول لقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى في 16 عاما بعد فوزه 3-1 على مانشستر سيتي بطل الدوري يوم السبت.

ومنح ترينت ألكسندر-أرنولد التقدم لليفربول وصيف حامل اللقب بعد 21 دقيقة من البداية.

لكن الوافد الجديد جوليان ألفاريز أدرك التعادل لسيتي في الدقيقة 70 بعد 12 دقيقة من مشاركته.

وتسبب دراوين نونيز في ركلة جزاء بعد لمسة يد على روبن دياز، واحتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ونفذها محمد صلاح بنجاح قبل سبع دقائق من النهاية.

وأضاف نونيز، المنضم لليفربول هذا الموسم قادما من بنفيكا، الهدف الثالث بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

المصدر / وكالات
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#ليفربول #محمد صلاح

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