إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية مضادة ضد "تويتر"

اتهم "تويتر" هذا الأسبوع بالتلكؤ في الاستجابة لطلباته للكشف عن بيانات، واتهمته "تويتر" بالسعي للحصول على قدر كبير من البيانات التي لا علاقة لها بالمسألة الرئيسية في القضية

رفع إيلون ماسك دعوى مضادة ضد شركة "تويتر"، الجمعة، مصعّدا معركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته وقف عملية الشراء البالغة 44 مليار دولار.

ولم تتوافر الوثيقة المؤلفة من 164 صفحة على الرغم من أنه بموجب قواعد المحكمة يمكن نشر نسخة منقحة للناس قريبا.

وكانت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية قالت إن المحاكمة ستبدأ في 17 أكتوبر، وتستمر خمسة أيام للنظر في محاولة تويتر إبقاء إيلون ماسك على صفقته.

وقال ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ورئيس شركة "سبيس إكس"، إنه انسحب من الصفقة في 8 يوليو، وأنحى باللائمة على شركة "تويتر" لخرق اتفاقية الاندماج من خلال تحريف عدد الحسابات المزيفة على منصتها.

وأقامت "تويتر" دعوى قضائية بعد أيام، واصفة ادعاءات الحسابات المزيفة بأنها تشتيت للانتباه، وأكدت أن ماسك ملزم بعقد الاندماج لإغلاق الصفقة بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد. وارتفعت أسهم الشركة 1.4 في المئة في التعاملات الصباحية، الجمعة، إلى 41.45 دولار.

وأحالت كاثلين ماكورميك، قاضية محكمة ديلاوير، القضية بشكل سريع إلى المحاكمة الأسبوع الماضي، قائلة إنها تريد الحد من الضرر المحتمل على تويتر الناجم عن الغموض بشأن الصفقة.

المصدر / وكالات