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رونالدو "المرفوض" يعلن عودته

31 يوليو 2022 . الساعة 00:28 بتوقيت القدس
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رونالدو

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه سيعود للمشاركة مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عبر المباراة الودية المقررة أمام رايو فايكانو الإسباني يوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد" معقل فريق مانشستر، وذلك بعد أن تم رفضه من عدة أندية أراد الانتقال إليها للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وغاب رونالدو "37 عاما" عن مانشستر يونايتد في جولته إلى تايلاند وأستراليا استعدادا للموسم الجديد، وأرجع السبب في ذلك لظروف عائلية، وسط تقارير تحدثت حول رغبته في الرحيل عن الفريق.

وعاد رونالدو قبل أيام قليلة إلى تدريبات مانشستر يونايتد ليناقش مع المدير الفني إيريك تن هاغ مستقبله مع الفريق، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وبعدها أعلن رونالدو أنه سيعود للمشاركة مع الفريق في المباراة الودية المقررة يوم الأحد أمام رايو فايكانو.

وردا على منشور على تطبيق "إنستغرام" يفيد بأنه جرى استبعاده من قائمة الفريق، قال رونالدو: الملك سيلعب يوم الأحد.

وحال مشاركته، ستكون المباراة هي الأولى لرونالدو مع مانشستر يونايتد منذ المباراة التي خسرها الفريق أمام برايتون صفر - 4 في السابع من مايو الماضي في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر / وكالات
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#رونالدو #رياضة

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