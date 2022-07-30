مركز الفلك الدولي: سقوط حطام الصاروخ الصيني شرق المحيط الهندي

أفاد مركز الفلك الدولي، مساء اليوم السبت، بسقوط حطام الصاروخ الصيني شرق المحيط الهندي، بعد أن أثار هلعًا في بعض مناطق العالم خشية أن يسقط على مناطق آهلة بالسكان.

وفي وقت سابق توقع خبراء فضاء أميركيون سقوط حطام صاروخ الفضاء الصيني "لونغ مارش 5 بي" (Long March 5B) على الأرض خلال الساعات الأخيرة من هذه الليلة، دون أن يتم تحديد مكان سقوط حطام الصاروخ على الأرض.

وكانت الخارجية الصينية قد قالت الأربعاء الماضي، إنّ بكين تتابع عن كثب بقايا الصاروخ، مُقلّلة بشكل كبير من احتمالات وقوع أضرار ناجمة عن حطامه.

وقد واجهت الصين انتقادات من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لأنّ الصاروخ المذكور لم ينقسم إلى أجزاء أصغر عندما دخل الغلاف الجوي، كما تقتضي المعايير الدولية.

يُذكر أنّ أجزاء من حطام أول صواريخ من طراز "لونغ مارش 5 بي" سقطت فوق ساحل العاج في مايو/أيار 2020 وألحقت أضرارًا بعددٍ من المباني.

المصدر / وكالات