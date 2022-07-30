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غدا.. نقابة المحامين تعلق عملها أمام جميع المحاكم بالضفة

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غدا.. نقابة المحامين تعلق عملها أمام جميع المحاكم بالضفة

30 يوليو 2022 . الساعة 21:39 بتوقيت القدس
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احتجاجات نقابة المحامين تتصاعد ضد القرارات بقانون (صورة أرشيفية)

أعلنت نقابة المحامين، اليوم السبت، استمرار تعليق العمل أمام جميع المحاكم، يوم غد الأحد احتجاجًا على القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وقال بيان النقابة اليوم، إن التعليق يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها والدوائر الرسمية وكتاب العدل والتنفيذ، مع استثناء ما يتعلق بالمدد القانونية.

وقرر مجلس نقابة المحامين تحديد برنامج اجتماع الهيئة العامة غير العادي ببدء التسجيل من الساعة العاشرة صباحًا وبدء فعاليات الاجتماع بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

كما يشمل البرنامج تقديم تلخيص للفعاليات وتوجهات المجلس القادمة وعرض مقترحات المجلس وفتح باب النقاش وعرض التوصيات واختتام أعمال المؤتمر.

ودعت النقابة إلى تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم غدٍ.

وقررت بدء الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح جنين يوم الأربعاء من الساعة الحادية عشر صباحًا، مشيرةً إلى أن المجلس سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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