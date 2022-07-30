نقابة المهندسين: إضراب يوم غدٍ واعتصام مركزي الإثنين

أعلنت نقابة المهندسين في الضفة الغربية، اليوم السبت، تصعيد خطواتها الاحتجاجية النقابية للأسبوع الحالي.

وقالت النقابة، في بيان صحفي، إنها قررت الإضراب يوم غدٍ الأحد، مع عدم التوجه لأماكن العمل والتواجد في مقرات النقابة وعمل كشف مبدئي لمواقع العمل والطلب من المهندسين المداومين مغادرة مكاتبهم والالتزام بالإضراب بما يشمل الفئات العليا.

ودعت النقابة المهندسين للإضراب يوم الإثنين المقبل، والمشاركة في الاعتصام المركزي الساعة 11 صباحًا أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله لجميع المهندسين العاملين في القطاع العام والبلديات والهيئات المحلية والقطاع الخاص والمكاتب الهندسية وشركات المقاولات.

وأشارت إلى أنّ الإضراب يشمل جميع المهندسين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية، سواء كانوا مُثبّتين أو غير مثبتين، بما يشمل الدرجات الوظيفية العليا، مشددةً على التزامها بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حقّ الإضراب في الوظيفة العمومية.

وأطلقت نقابة المهندسين، في يونيو الماضي، فعاليات تصعيدية وإضرابًا يتوزع على ثمانية أيام خلال الشهر الجاري، للمهندسين في القطاع العام، لمطالبة الحكومة بالالتزام بتطبيق الأثر المالي لاتفاق بين الطرفين وقع العام الماضي، على أن يطبّق هذا العام.

المصدر / فلسطين أون لاين