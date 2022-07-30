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جامعة الأزهر تنشر مفتاح التنسيق وشروط الالتحاق بكلياتها

30 يوليو 2022 . الساعة 20:56 بتوقيت القدس
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نشرت جامعة الأزهر في غزة، مساء اليوم السبت، مفتاح التنسيق وشروط التحاق الطلبة بكلياتها المختلفة للعام الجامعي الحالي (2022/2023).

وعرضت الجامعة التخصصات التي يمكن لطلبة الثانوية العامة الالتحاق بها، بالإضافة إلى متطلبات القبول، والوثائق الرسمية المطلوبة لذلك.

وأوضحت الجامعة في إعلان نشرته على صفحتها في "الفيس بوك"، أن القبول في كليتي الطب البشري وطب الأسنان يتم تنافسياً حسب معدل النجاح في الثانوية العامة والقدرة الاستيعابية لكل كلية (الأماكن محدودة)، وذلك بعد اجتياز المقابلة الشخصية وتسديد الرسوم الدراسية وفقاً للمواعيد المحددة.

وأشارت إلى أنها غير ملزمة بقبول الطلبة غير الملتزمين بالمواعيد المحددة والمعلنة على صفحة الجامعة.

 ودعت الطلاب للتوجه لقاعة المرحوم هاني الشوا والطالبات لقاعة بيسان في الجهة المقابلة لتسديد رسوم طلب الالتحاق 20 دينار أردني.

وبعد تسديد رسوم طلب الالتحاق يتوجه الطالب لمختبر الحاسوب لتعبئة البيانات المطلوبة والكلية التي يرغب بها من خلال بوابة الطالب الجامعية.

وقالت الجامعة "إذا كان من ضمن شروط القبول في الكلية بعد تعبئة الطلب عبر البوابة إجراء مقابلة شخصية، يتوجب على الطالب إجراء المقابلة الشخصية في الكلية المخصصة".

وتابعت "بعد إتمام الإجراءات السابقة الذكر يتوجه الطالب إلى مختبر الحاسوب ويطلب سند بنكي لتسديد الرسوم الدراسية المقررة للفصل الأول 2022/2023".

 وأضافت، أنه "   بعد تسديد الطالبـ/ـة للرسوم الدراسية، يتوجب تسليم نسخة مصدقة من الوثائق الرسمية المطلوبة وهي : شهادة الثانوية العامة، 2 صورة شخصية، صورة الهوية، صورة شهادة الميلاد، وصل رسوم طلب الالتحاق".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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