خلال 24 ساعة.. تصاعد أعمال المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين في الضفة

سجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عدة عمليات، ما بين مواجهات وتفجير عبوات ناسفة والتصدي وإصابة مستوطنين.

وقد سجلت المقاومة إصابة إسرائيلي، والتصدي لاعتداء مستوطنين، إلى جانب تفجير عبوتين ناسفتين، واندلاع 9 نقاط للمواجهة.

وفي القدس اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم شعفاط، ألقى فيها الشبان الحجارة صوب جنود الاحتلال، كما اندلعت في كل من الرام وسلواد وبيتين في رام الله.

كما اندلعت مواجهات على جبل جرزيم في نابلس، وفجر مقاومون عبوة ناسفة في المنطقة، بينما أصيب مستوطن في كفر الديك في سلفيت، خلال تصدي المواطنين لاعتداءات المستوطنين في المنطقة.

واندلعت مواجهات في كل من العرقة وحاجز الجلمة في جنين، فجر فيها المستوطنين عبوة ناسفة، وألقوا الحجارة صوب جنود الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في كل من مخيم عقبة جبر في أريحا، ومخيم عايدة في بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين