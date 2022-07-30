فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نجل الاستشهادي "مسك" يغمر بيت عائلته بالفرح ويختتم تفوق أشقائه

تزامنًا مع جولة بيلوسي.. الصين تبدأ مناورات عسكرية قبالة سواحل تايوان

لا تختلف عن سابقاتها .. حكومة لابيد تُعمّق الاستيطان في القدس

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 فلسطين الثانوية العامة

إيران تعلن القبض على سويدي بتهمة التجسس

الاحتلال يعتقل 14 مقدسيًّا خلال الاحتفال بنتائج التوجيهي

المقدسية سنا عويس تحصد المرتبة الأولى على "الإيمان" بمعدل 97.4%

بعد 9 أيام على فقدانه.. انتشال جثة المحامي رائد محاميد من بحيرة طبرية

بري: إطلاق المسيّرات الثلاث في اتجاه "كاريش" دفع ملف الترسيم قدمًا

الداخلية بغزة تثمّن حالة الوعي والتزام المواطنين بعدم إطلاق النار احتفالاً بالتوجيهي

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

بالصور وقفة احتجاجية في رام الله رفضا للاعتقال السياسي

30 يوليو 2022 . الساعة 18:54 بتوقيت القدس
...
جانب من الوقفة الاحتجاجية ضد الاعتقالات السياسية بالضفة

نظم أهالي المعتقلين السياسيين، وقفة احتجاجية على دوار المنارة بمدينة رام الله، ضد الاعتقال السياسي بمحافظات الضفة الغربية، وسط دعوات للإفراج الفوري عنهم.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت عصر اليوم السبت، صور عدد من المعتقلين السياسيين ولافتات تؤكد أن "الاعتقال السياسي جريمة" وأخرى تدعو "للحرية للمعتقلين السياسيين لدى أجهزة السلطة في مسلخ أريحا المركزي.

وشارك العشرات من النشطاء في الوقفة، إلى جانب أهالي المعتقلين السياسيين، وسط مطالبات بوقف الاعتقالات السياسية والاستدعاءات والملاحقات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة.

ودعا المشاركون، المؤسسات الحقوقية والأهلية والقوى السياسية إلى التدخل للإفراج عن أبنائهم المعتقلين، الذين تعرضوا للتعذيب في سجن أريحا.

وأفادت تقارير حقوقية، بأن أجهزة السلطة تواصل اعتقال أكثر من 34 مواطناً على خلفية سياسية، غالبيتهم طلاب وأسرى محررين وناشطين.

 222.jpg
 

2.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022
#رام الله #اعتقال سياسي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة