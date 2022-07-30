نظم أهالي المعتقلين السياسيين، وقفة احتجاجية على دوار المنارة بمدينة رام الله، ضد الاعتقال السياسي بمحافظات الضفة الغربية، وسط دعوات للإفراج الفوري عنهم.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت عصر اليوم السبت، صور عدد من المعتقلين السياسيين ولافتات تؤكد أن "الاعتقال السياسي جريمة" وأخرى تدعو "للحرية للمعتقلين السياسيين لدى أجهزة السلطة في مسلخ أريحا المركزي.

وشارك العشرات من النشطاء في الوقفة، إلى جانب أهالي المعتقلين السياسيين، وسط مطالبات بوقف الاعتقالات السياسية والاستدعاءات والملاحقات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة.

ودعا المشاركون، المؤسسات الحقوقية والأهلية والقوى السياسية إلى التدخل للإفراج عن أبنائهم المعتقلين، الذين تعرضوا للتعذيب في سجن أريحا.

وأفادت تقارير حقوقية، بأن أجهزة السلطة تواصل اعتقال أكثر من 34 مواطناً على خلفية سياسية، غالبيتهم طلاب وأسرى محررين وناشطين.









المصدر / فلسطين أون لاين