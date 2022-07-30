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للراغبين بدراسة الطب.. إعلان مهم من الجامعة الإسلامية

30 يوليو 2022 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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قررت الجامعة الإسلامية بغزة، اليوم السبت، فتح باب القبول لكلية الطب للعام الجامعي (2022/2023)، للطلاب بمعدل 96%، والطالبات بمعدل 97%.

وقالت الجامعة، في إعلان خاص بالقول في كلية الطب "بناءً على تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية قررت الجامعة الإسلامية بغزة فتح باب القبول لكلية الطب للعام الجامعي 2023/2022 للحاصلين على معدلات نجاح كالتالي :الطلاب 96%، والطالبات 97%".

يُذكر أنّ مفتاح القبول لكلية الطب العام الدراسي الماضي (2021/2022) كان للطلاب 95%، والطالبات 98.1%.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022
#الجامعة الإسلامية #الثانوية العامة #الطب

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