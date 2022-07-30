إيران تعلن القبض على سويدي بتهمة التجسس

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم السبت، اعتقال مواطن سويدي بتهمة التجسس، بعد مراقبة كل تحركاته من قبل الأجهزة المختصة في إيران منذ دخوله أراضي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ "المتهم كان على اتصال بعناصر مشبوهة أوروبية وغير أوروبية في إيران"، مشيرةً إلى أنّ "الجاسوس زار الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل توجهه إلى إيران".

وأكدت أنّ "أمن إيران بالنسبة إلى وزارة الأمن خط أحمر، والتي سترد رداً حازماً على أصغر اعتداء أمني على حدود البلاد الأمنية".

ولفتت وزارة الأمن إلى أنّ "السويد دعمت سابقاً عدة جواسيس بالوكالة يعملون لمصلحة الكيان الصهيوني، وتحمي على أراضيها إرهابيين ومجرمين تسببوا بقتل الأبرياء في إيران".

وأضافت: "في حال واصلت السويد هذا النهج؛ التجسس بالوكالة، ودعم الإرهابيين، فستتلقى الرد المناسب".

ويوم الخميس، أعلنت استخبارات الشرطة الإيرانية القبض على أعضاء شبكة تجسس تعمل لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يتمكنوا من تنفيذ أي عملية.

المصدر / وكالات