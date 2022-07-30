فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الداخلية بغزة تثمّن حالة الوعي والتزام المواطنين بعدم إطلاق النار احتفالاً بالتوجيهي

وفاة شاب متأثرًا بإصابته بأداة حادة في جنين

مواجهة سيتي وليفربول على وقع صراع هالاند ونونيز

الآلاف من جماهير شعبنا تشيّع جثمان الفتى أبو عليا

نجل الاستشهادي "مسك" يغمر بيت عائلته بالفرح ويختتم تفوق أشقائه

العراق.. أنصار الصدر يقتحمون مقر البرلمان

العصار: انخفاض أسعار الحديد يُنعش أعمال البناء والتشييد في غزة

لطلبة توجيهي.. إليكم هذه التوصيات المهمة حول اختيار التخصص الجامعي المطلوب

"الفلك الدولي" يكشف عن موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني التائه

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 فلسطين الثانوية العامة

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

الداخلية بغزة تثمّن حالة الوعي والتزام المواطنين بعدم إطلاق النار احتفالاً بالتوجيهي

30 يوليو 2022 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
...

قالت وزارة الداخلية والأمني الوطني في قطاع غزة إن الجهود الكبيرة التي بذلتها الشرطة والأجهزة المختصة أثمرت في انحسار ظاهرة إطلاق النار بشكل كبير للعام الثالث على التوالي.

وأكّدت الوزارة خلال بيان أصدرته ظهر اليوم، أنها ستراكم على هذا الإنجاز على طريق التخلص نهائياً من هذه الظاهرة الخطيرة والمُسيئة.

وثمّنت حالة الوعي لدى أبناء شعبنا ونشيد بحالة الالتزام الكبيرة بقرار منع إطلاق النار احتفالاً بإعلان النتائج، بما يساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

ووجّهت الداخلية الشكر للمواطنين وفصائل العمل الوطني على تعاونهم مع أجهزة وزارة الداخلية في جهود منع استخدام السلاح خارج إطار القانون، وسنواصل العمل على ذلك في جميع المناسبات.

وأضافت "بدأنا هذا العام تكثيف إجراءات منع تصنيع وتداول المفرقعات الخطرة التي تؤدي لترويع وإزعاج الآمنين وتتسبب بوقوع الإصابات".

وتابعت أنها تعمل باستمرار في محاربة جميع الظواهر السلبية التي من شأنها المساس بحالة الهدوء والسكينة العامة في قطاع غزة، ونأمل تضافر جهود أبناء شعبنا بجميع مكوناتهم من أجل تعزيز حالة الأمن والاستقرار.

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022
#توجيهي فلسطين 2022

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة