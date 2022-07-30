الآلاف من جماهير شعبنا تشيّع جثمان الفتى أبو عليا

شيع الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني، اليوم السبت، جثمان الشهيد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عامًا) من سكان قرية المغير شمال شرق رام الله.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولًا إلى منزل عائلته في المغير، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

ورفع المشاركون في الجنازة العلم الفلسطيني، ورايات الفصائل، وسط ترديد شعارات منددة بجرائم الاحتلال.

وأدى المشاركون صلاة الجنازة على الشهيد في ساحة وسط القرية، قبل أن يتم دفنه في مقبرتها.

وكان أبو عليا وهو وحيد والديه من الذكور، استشهد أمس من جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال في البلدة بعد مواجهات اندلعت عقب مسيرة منددة بالاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين