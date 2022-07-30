فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الداخلية بغزة تثمّن حالة الوعي والتزام المواطنين بعدم إطلاق النار احتفالاً بالتوجيهي

وفاة شاب متأثرًا بإصابته بأداة حادة في جنين

مواجهة سيتي وليفربول على وقع صراع هالاند ونونيز

الآلاف من جماهير شعبنا تشيّع جثمان الفتى أبو عليا

نجل الاستشهادي "مسك" يغمر بيت عائلته بالفرح ويختتم تفوق أشقائه

العراق.. أنصار الصدر يقتحمون مقر البرلمان

العصار: انخفاض أسعار الحديد يُنعش أعمال البناء والتشييد في غزة

لطلبة توجيهي.. إليكم هذه التوصيات المهمة حول اختيار التخصص الجامعي المطلوب

"الفلك الدولي" يكشف عن موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني التائه

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 فلسطين الثانوية العامة

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

الآلاف من جماهير شعبنا تشيّع جثمان الفتى أبو عليا

30 يوليو 2022 . الساعة 14:28 بتوقيت القدس
...
تشييع جثمان الشهيد الفتى أبو عليا

شيع الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني، اليوم السبت، جثمان الشهيد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عامًا) من سكان قرية المغير شمال شرق رام الله.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولًا إلى منزل عائلته في المغير، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

ورفع المشاركون في الجنازة العلم الفلسطيني، ورايات الفصائل، وسط ترديد شعارات منددة بجرائم الاحتلال.

وأدى المشاركون صلاة الجنازة على الشهيد في ساحة وسط القرية، قبل أن يتم دفنه في مقبرتها.

وكان أبو عليا وهو وحيد والديه من الذكور، استشهد أمس من جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال في البلدة بعد مواجهات اندلعت عقب مسيرة منددة بالاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022
#تشييع جثمان شهيد #جثمان الفتى أبو عليا #الشهيد أمجد أبو عليا #الشهيد وحيد والديه أمجد أبو عليا #شهيد وحيد والديه

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة