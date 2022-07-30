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العراق.. أنصار الصدر يقتحمون مقر البرلمان

30 يوليو 2022 . الساعة 13:49 بتوقيت القدس
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صورة حية لاقتحام مناصري التيار الصدري للبرلمان العراقي

اقتحم متظاهرون من أنصار مقتدى الصدر، السبت، مقر البرلمان العراقي، على خلفية المظاهرات بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، بـ"دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء".

كما تداولت وسائل إعلام محلية، أنباء عن إصابة 7 متظاهرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن.

في السياق، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قوات الأمن بحماية المتظاهرين، داعيا إياهم إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية.

وقال الكاظمي في بيان، إن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة".

المصدر / وكالات
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