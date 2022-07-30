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"حماس" تهنئ طلبة شعبنا الناجحين في الثانوية العامة

30 يوليو 2022 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
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تقدمت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) بخالص التهنئة وجميل التبريكات، إلى أبنائها الطلبة الأعزّاء، في كلّ فلسطين وفي الشتات ومخيمات اللجوء، الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامَّة (التوجيهي) لهذا العام.

وسألت الحركة الله تعالى للطلبة دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، وتحقيق أمنياتهم في الحصول على التخصّصات العلمية المرجّوة والتفوّق فيها، خدمة لشعبنا ووطننا.

وقالت: إنَّنا وإذ نبارك لأبنائنا الطلبة، فإنَّنا نتقدّم بالشكر والتقدير لأهاليهم الكرام، الذين كانوا خير سند وداعم لهم في تحقيق هذا الإنجاز، وإلى كل الكادر التدريسي، والمؤسسات التعليمية، ووزارة التربية والتعليم على جهودهم المميّزة، في سبيل إنجاح العملية التعليمية في فلسطين، على الرّغم من تصعيد الاحتلال عدوانه وانتهاكاته التي تستهدف الأرض والشعب والمقدسات.

وجدّدت التأكيد أنَّ التحصيل العلمي والتنافس فيه، هو سلاح شعبنا في معركته المستمرة من أجل المحافظة على الهوية، والدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية، والتخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم السبت نتائج الثانوية العامة في فلسطين.

وبلغت نسبة النجاح حسب إعلان الوزارة في جميع الأفرع 68.12 في المائة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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