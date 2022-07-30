فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل

الطقس: أجواء شديدة الحرارة

لابورتا: ميسي سينهي مسيرته في برشلونة

مصر تعترض لدى مجلس الأمن على الملء الثالث لسد النهضة

تخيل بكم بيع هيكل عظمي كامل لغورغوصور!

بعد التحديث الأخير.. مستخدمو "آيفون" يشكون نفاد البطارية بسرعة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لفحص نتائج الثانوية العامة توجيهي

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 فلسطين الثانوية العامة

المقاومة تؤبن شهداء جنين لحلوح وأبو سرور وصلاح ومرعي

ضبط ورشة لتصنيع المفرقعات شرق غزة

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

الطقس: أجواء شديدة الحرارة

30 يوليو 2022 . الساعة 07:49 بتوقيت القدس
...

يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد، ويكون الجو، اليوم السبت، شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد حيث يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد حيث يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022
#الطقس #أجواء شديدة الحرارة #أجواء حارة في فلسطين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة