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لابورتا: ميسي سينهي مسيرته في برشلونة

30 يوليو 2022 . الساعة 03:26 بتوقيت القدس
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ميسى ورئيس برشلونة لابورتا

أعرب رئيس نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، جوان لابورتا، عن رغبته في رؤية نجم النادي السابق الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي ينهي مسيرته "بقميص البارسا"، حسب تصريحات نقلتها الصحف الإسبانية يوم الجمعة.

وأوضح رئيس النادي الكتالوني أنها مجرد أمنية وأنه "لم تتم مناقشة أي شيء" خلال رده على ما أوردته وسائل إعلام إسبانية الأسبوع الماضي، أن مدرب برشلونة تشافي هرنانديز طلب من إدارة النادي دراسة إمكانية إعادة الأرجنتيني إلى صفوف بلاوغرانا.

وأوضح لابورتا أن: مرور ميسي في برشلونة لم ينته كما كنا نتمنى جميعًا، مشيرًا بشكل خاص إلى "الأسباب الاقتصادية" التي أدت إلى رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2021 بعد 16 عامًا قضاها في إسبانيا.

وأضاف: أعتقد أن برشلونة مدين معنويا لليو ميسي، نود أن تنتهي مسيرته بقميص برشلونة ووسط التصفيق له في جميع الملاعب وأين ما ذهب.

وتابع: كنت مسؤولا أيضا عن هذه النهاية. نهاية مؤقتة لأنني أعتقد أننا سنحوّل هذه الامنية إلى حقيقة.

وعاش ميسي (35 عاماً) المنتقل إلى باريس سان جيرمان قبل عام بعد رحيله عن برشلونة وهو يبكي، موسمًا أول معقدًا في باريس، بتسجيله 11 هدفًا في 34 مباراة، بعيدًا عن معاييره المعتادة مع النادي الكتالوني. ويبقى عام واحد في عقده مع النادي الباريسي، مع سنة إضافية اختيارية.

المصدر / وكالات
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#برشلونة #سان جيرمان #ميسى #لابورتا

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