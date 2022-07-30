فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تنعى الشهيد "أبو عليا" وتؤكّد أنَّ المقاومة ماضية حتى زوال الاحتلال

المقاومة تؤبن شهداء جنين لحلوح وأبو سرور وصلاح ومرعي

ضبط ورشة لتصنيع المفرقعات شرق غزة

بعد رفع الفدرالي الأمريكي الفائدة.. ماذا حل بالدولار

اسقاط لقب "المانشافت" عن المنتخب الألماني

تعرف عليه.. سبب آخر للخرف

الداخلية بغزة تدعو المواطنين للإبلاغ عن مطلقي النار في الهواء

روسيا تتهم أوكرانيا بقصف سجن يعتقل فيه أسرى حرب

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 فلسطين الثانوية العامة

استشهاد مسن متأثرًا بإصابته قبل أيام برصاص الاحتلال جنوب نابلس

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

اسقاط لقب "المانشافت" عن المنتخب الألماني

30 يوليو 2022 . الساعة 00:14 بتوقيت القدس
...
منتخب المانيا

تقرر إسقاط لقب "المانشافت" عن المنتخب الألماني لكرة القدم، وذلك بعد احتجاجات من جانب الجماهير، وعدد من المسؤولين.

وأعلن الاتحاد الألماني أن مجلسه الإشرافي، وجمعية المساهمين قررا بالإجماع التوقف عن استخدام لقب "المانشافت" كعلامة تجارية.

وحمل المنتخب الألماني لقب "المانشافت" لفترة طويلة، خاصة بالخارج، وأصبح العلامة التجارية الرسمية للمنتخب اعتبارًا من عام 2015، وذلك بعد عام واحد من التتويج بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

لكن النتائج المتواضعة للمنتخب في الأعوام الأخيرة أسفرت عن إعادة النظر في الأمر، وأبدت الجماهير رفضها للقب، بداعي أنه يحمل الكثير من المبالغة.

كما دعا نجم بايرن ميونيخ السابق لوثار ماتيوس، ورئيس رابطة كرة القدم الألمانية هانز يواخيم فاتسكه إلى إسقاط لقب "المانشافت".

وقال بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني: "مظهر المنتخب أكثر أهمية من الاسم على أي حال، المنتخب يجسد القيم التي يدعمها الاتحاد داخل الملعب وخارجه، ويظهر موقفه ويلهم جماهيره، ويصنع الوحدة معها".

وأضاف: "في هذا الصدد، لدي ثقة تامة في المدير الفني هانز فليك، ومدير الاتحاد الألماني أوليفر بيرهوف، واللاعبين، الذين قدموا انطلاقة جديدة رائعة في العام الماضي

المصدر / وكالات
إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022
#كرة القدم #المانيا #كاس العالم #المانشافت

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة