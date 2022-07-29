تسجيل أول حالة وفاة بمرض جدري القرود في البرازيل

أكدت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس جدري القرود.

وأفادت مصادر اعلامية برازيلية، بأن المريض كان يعاني من مشاكل خطيرة في جهاز المناعة.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في عشرات الدول في أنحاء العالم.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس في إفادة صحفية: "تم إبلاغ المنظمة بأكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة".

وأشار إلى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الإصابات سجلت في أوروبا، بينما تم تسجيل 25 في المائة بمنطقة الأمريكيتين.

وأضاف: "حتى الآن تم تسجيل 5 وفيات ونحو 10% من الإصابات نقلت إلى المستشفى للسيطرة على الألم الناجم عن المرض".

المصدر / وكالات