شهيدان وعدة إصابات خلال مواجهات في الضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، اليوم، عدوانهم على ومقدسات وممتلكات المواطنين، حيث ارتقى شهيدان وأصيب العشرات في مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين، فيما جرى اعتقال 5 مواطنين بينهم شقيقان، واستهداف مزارعين جنوب قطاع غزة.

كما استشهد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في قرية المغير شرق رام الله.

واندلعت مواجهات عنيفة في القرية مع قوات الاحتلال والمستوطنين، عقب قمع مسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضا لاعتداءات المستوطنين على أهالي المغير.

وأطلق جنود الاحتلال والمستوطنون الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المواطنين، ما أسفر عن عدة إصابات، أخطرها كانت إصابة الفتى أبو عليا الذي أعلن عن استشهاده لاحقا.

كما استشهد المواطن حسين قواريق (60 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي.

وأصيب 11 مواطناً بالرصاص المطاطي بينهم صحفي، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

كما أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و15 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في بلدتي بيتا وبيت دجن قرب نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشقيقين معتز وعماد نصار منصور، بعد دهم منزل العائلة، في قرية كفر قليل جنوب نابلس.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة تل جنوب المحافظة، واعتقلت المواطن علاء حمايل، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

كما اعتقل الاحتلال المواطن محمد أبو سنينة، من حارة أبو سنينة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، والمواطن عمر عبد النبي شاور، من منطقة قرن الثور وسط المدينة.

استهداف مزارعين جنوب قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية، شرق بلدة خزاعة إلى الشرق من خان يونس جنوب قطاع غزة، وأجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين