مبلغ مالي كبير .. تعرّف إلى قيمة عقد "السباخي" مع نماء

كشفت مصادر مطلعة النقاب عن قيمة العقد المالي للاعب الدولي السابق سعيد السباخي، مع فريقه الجديد نماء.

وسيتقاضى السباخي مبلغ عشرة ألاف وخمسمائة دولار، مقابل اللعب مع الفريق لمدة موسم واحد فقط، على أن يحصل على مقدم عقد لا يقل عن نصف المبلغ.

وسيكون عقد السباخي " 37" عاما، هو الأعلى بين اللاعبين في جميع الدرجات في دوري قطاع غزة، علما أن اللاعب سيلعب لأول مرة في دوري الدرجة الأولى.

وحاول اللاعب السباخي فسخ تعاقده مع نماء، والعودة لفريقه السابق شباب رفح، لكن فريق المحاربين تمسك باللاعب ورفض التفريط به.

ويتطلع نماء للمنافسة على الصعود لدوري الدرجة الممتازة، بعد أن تعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين، ويقود الفريق المدرب المخضرم رأفت خليفة.

المصدر / فلسطين أون لاين