إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدة مناطق في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع 22 إصابة برصاص الاحتـلال خلال مواجهات نابلس.

وبينت مصادر محلية أن مواجهات وقعت في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، وخلفت العديد من الإصابات بالرصاص المطاطي، و الاختناق، وإصابة نتيجة السقوط.

كما أصيب العشرات خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان ببلدة بيت دجن شرق نابلس.

واستشهد فتى فلسطيني وأصيب شابان، بعد ظهر اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما شهدت بلدات قرب قلقيلية ونابلس مواجهات أسفرت عن وقوع إصابات بين المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله أن الفتى أمجد أبو عليا (16 عاماً)، وهو وحيد والديه، قضى متأثرا بجروح حرجة أصيب بها بالرصاص الحي في منطقة الصدر.