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حماس تُحيي الشرطي "حجير" منفذ عملية إطلاق النار على حاجز حوّارة

29 يوليو 2022 . الساعة 19:13 بتوقيت القدس
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وجهت حركة حماس، اليوم الجمعة، التحية  للشرطي الفلسطيني محمود خالد حجير منفذ عملية إطلاق النار ضد قوات الاحتلال، أمس على حاجز حوّارة، جنوبي نابلس.

واعتبر الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانون، ما فعله الشرطي حجير  عملاً شجاعاً وبطولياً ينسجم مع تطلعات شعبنا ومقاومته في التصدي للاحتلال ومستوطنيه. 

ودعا القانوع كافة منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية إلى الاقتداء بالثائر محمود خالد حجير، والاشتباك مع قوات الاحتلال ومستوطنيه دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وبرفض تعليمات التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي المجرم،  في ظل تصاعد جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #نابلس

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