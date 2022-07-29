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حماس تنعى الشهيد "أبو عليا" وتؤكّد أنَّ المقاومة ماضية حتى زوال الاحتلال

29 يوليو 2022 . الساعة 18:08 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاماً)، الذي ارتقى ظهر اليوم بعد إصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله ملتحقاً بقوافل الشهداء.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، "نحذّر الاحتلال من أنَّ قمعه للمسيرات الشعبية المناهضة للاستيطان والرَّافضة لاعتداءات مستوطنيه، لن يكسر إرادة شعبنا، بل سيزيده إصراراً على المضي في طريق التحرير والعودة.

وأكدت على تلاحم شعبنا في كل السَّاحات لكسر هذه الهجمة الاستيطانية الشرسة.

وأضافت حماس "نشدّ على أيادي المقاومين والشباب الثائرين، الذين يواصلون رسم ملاحم البطولة والتصدّي لمخططات الاحتلال الاستيطانية وعدوانه المتواصل، حتّى دحر الاحتلال".
 

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#حماس #الشهيد أبو عليا

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