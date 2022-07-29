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القانوع: جرائم الاحتلال ومستوطنيه يجب أن تقابل بالمواجهة الشاملة والمفتوحة

29 يوليو 2022 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع

قال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب اليوم جريمة جديدة بشعة في قرية المغير شرق رام الله ارتقى فيها الشهيد أمجد أبو عليا بدم بارد كاشفاً عن وجهه الإجرامي و حقيقة عدوانه المتصاعد وهمجيته بحق شعبنا. 

واعتبر القانوع في تصريح صحفي، أن عدوان الاحتلال وجرائمه المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة لن تثني شعبنا عن الدفاع عن أرضه ومقدساته ولن تفلح في كسر شوكته. 

وشدد على أن جرائم الاحتلال ومستوطنيه يجب أن تقابل بالمواجهة الشاملة والمفتوحة مع المحتل الإسرائيلي واستدامة الاشتباك معه.

ودعى الناطق باسم حماس، جماهير شعبنا في أرجاء الضفة للالتحام مع بعضهم  والتصدي  للاحتلال وجرائمه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #حماس #رام الله #الضفة المحتلة #أمجد أبو عليا

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