حماس تدعو لمواجهة مشروع "أسرلة التعليم" في القدس المحتلة

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سياسات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ النظام التعليمي الفلسطيني في القدس المحتلة؛ لا سيّما محاولاته المتصاعدة لشطب المناهج الفلسطينية، وتشويه الهُوية الفلسطينية وطمس معالمها لدى الجيل الناشئ، والحدّ من إمكانية تطوير البيئة المدرسية والتعليمية داخل مدارسها.

وأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي اليوم الجمعة أنَّ محاولات "أسرلة" المنهاج التعليمية والعبث بمؤسساتنا التعليمية الوطنية، لن تُفلح، وستتحطم على صخرة ثبات ووعي أبناء شعبنا.

وأشاد حمادة بمؤسساتنا التعليمية ودورها الوطني الرّائد، معربا عن دعمنا الكامل لها.

كما دعا حمادة إلى حشد الموارد والطاقات، رسمياً وشعبياً، لتعزيز منظومة التعليم الوطني في مدينة القدس، لتمكين شعبنا من حقوقه كافة، وفي مقدّمتها حقّه في التعليم.

المصدر / فلسطين أون لاين