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إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في رام الله

29 يوليو 2022 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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أصيب شابان بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية المغير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات القرية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضا لاعتداءات المستوطنين، ما أدى لإصابة شابين أحدهما بالرصاص الحي في قدمه والآخر بالرصاص المعدني في صدره نقلا إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

يذكر أن المستوطنين يهاجمون قرية المغير بشكل متواصل، خاصة منطقتي عين سامية ومرج الذهب، بحماية قوات الاحتلال، وذلك بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضيها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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