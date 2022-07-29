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واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن تدخل روسيا بالانتخابات

29 يوليو 2022 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وترمي المكافأة، التي يقدمها برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة، إلى الحصول على معلومات حول وكالة أبحاث الإنترنت، ويفغيني بريغوزين، (مؤسس الوكالة)، وهو رجل أعمال ثري، بحسب أسوشيتيد برس.

ووصفت وزارة الخارجية المكافأة بأنها جزء من "جهود أوسع لضمان أمن وسلامة انتخاباتنا، والحماية من التدخل الأجنبي فيها".

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بمحاولات التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز بها الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2016، إلا أن الأخيرة رفضت هذه الاتهامات، وطالبت واشنطن بتقديم أدلة تثبت ذلك.

المصدر / الأناضول
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