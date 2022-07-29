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إحصائية المسافرين عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

29 يوليو 2022 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة صباح اليوم الجمعة عن إحصائية المسافرين عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت هيئة المعابر والحدود في احصائيتها الأسبوعية أنه غادر قطاع غزة 3808 مسافرين عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، وذلك خلال الأسبوع الماضي (24-28 يوليو 2022).

وقالت "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 3742 عائدًا، في حين أرجعت السلطات المصرية 77 مسافرًا.

ولفتت الهيئة إلى أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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