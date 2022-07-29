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الاحتلال يعرقل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى

29 يوليو 2022 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

عرقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال انتشرت على الحواجز العسكرية المؤدية إلى القدس، وعرقلت وصول المصلين من الضفة إلى الأقصى.

ويقتصر أداء الصلوات في المسجد الأقصى على سكان مدينة القدس، والداخل الفلسطيني المحتل، ولأعداد محدودة من فلسطينيي الضفة وغزة الحاصلين على تصاريح خاصة.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي، للاعتداءات الإسرائيلية والاقتحامات المتكررة من المستوطنين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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